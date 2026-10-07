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    Koreya müharibəsində 167 türk əsgəri itkin kimi qeydə alınıb

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2026
    • 13:51
    Koreya müharibəsində 167 türk əsgəri itkin kimi qeydə alınıb

    Koreya müharibəsində 167 türk əsgəri itkin kimi qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin ailə və sosial xidmətlər nazirinin müavini Zafer Tarıkdaroğlu "İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfrans" çərçivəsində keçirilən panel sessiyada deyib.

    Z.Tarıkdaroğlu qeyd edib ki, aradan uzun illər keçməsinə baxmayaraq, həmin əsgərlərin DNT analizləri vasitəsilə identifikasiya proseslərini həyata keçirmək üçün işlər yenə davam etdirilir:

    "İtkin şəxslərin taleyinin aydınlaşdırılması, ilk növbədə, bu ailələrin qeyri-müəyyənliyinə son qoymaq baxımından hamımızın üzərinə düşən humanitar məsuliyyətdir. Bununla yanaşı, bu istiqamətdə atılacaq addımlar cəmiyyətlər arasında qarşılıqlı etimadı gücləndirəcək və davamlı sülhün ictimai əsaslarının möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcək".

    O, Cənubi Qafqazda davamlı sülhün bərqərar olmasının regionun sabitliyinə və rifahına mühüm töhfələr verəcəyinə inandlıqlarını da bildirib:

    "Sülh və normallaşma proseslərində irəliləyiş əldə edilən zaman keçmişdə baş vermiş münaqişələrin geridə qoyduğu humanitar nəticələrin də nəzərə alınmasının böyük əhəmiyyət daşıdığını düşünürük. Davamlı sülhün bərqərar olması yalnız gələcəyə yönəlmiş siyasi tənzimləmələrin formalaşdırılması ilə təmin edilə bilməz. Keçmişin geridə qoyduğu humanitar məsələlərin də mümkün qədər həll olunması önəmli məsələdir".

    Qeyd edək ki, Koreya müharibəsi 1950-53-cü illərdə baş verib.

    Əsir və itkin düşmüş şəxslər Koreya müharibəsi Türkiyə Cümhuriyyəti Cənubi Qafqaz
    Зафер Тарыкдароглу: В Корейской войне пропавшими без вести числятся 167 турецких военнослужащих
    167 Turkish soldiers registered as missing in Korean War
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