Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    За выборами в Кыргызстане проследят 25 наблюдателей от Азербайджана

    Внешняя политика
    • 28 ноября, 2025
    • 13:11
    За выборами в Кыргызстане проследят 25 наблюдателей от Азербайджана

    Азербайджан направил 25 наблюдателей для мониторинга парламентских выборов в Кыргызстане.

    Как передает Report со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Кыргызстана, об этом сказал председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов на встрече с председателем ЦИК Кыргызстана Тынчтык Шайназаровым.

    "В ходе встречи стороны обсудили подготовку к досрочным парламентским выборам в Кыргызстане, которые пройдут по новой избирательной системе. Мазахир Панахов сообщил, что для наблюдения за парламентскими выборами в Кыргызстан прибудут 25 наблюдателей от Азербайджана, в том числе в составах миссий в рамках СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Организации тюркских государств, ТюркПА, Организации исламского сотрудничества, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПАСЕ, на двусторонней основе и от посольства", - говорится в сообщении.

    Паханов также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между избирательными комиссиями двух стран и пожелал успешного проведения предстоящих выборов.

    Отметим, что досрочные парламентские выборы в Кыргызстане пройдут 30 ноября. В стране сформировано 30 многомандатных округов, и впервые внедрена система дистанционного голосования. Для обеспечения конституционного права граждан на участие в выборах за рубежом открыто 100 избирательных участков. Дополнительно созданы 27 дистанционных участков в аэропортах, торговых центрах, на рынках, в медицинских учреждениях и других местах массового пребывания людей.

    Азербайджан Кыргызстан Мазахир Панахов ЦИК парламентские выборы
    Qırğızıstanda parlament seçkilərini Azərbaycandan 25 müşahidəçi izləyəcək
    25 observers from Azerbaijan to monitor elections in Kyrgyzstan

    Последние новости

    14:07

    Эшги Багиров: В 2025 году в интеллектуальных соревнованиях участвовало рекордное число учащихся

    Наука и образование
    14:01

    Двое армянских военнослужащих подорвались на мине в районе Вардениса

    В регионе
    14:00

    Токаев: На референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию

    В регионе
    13:50

    У жителя Гарадага изъято свыше 10 кг наркотиков

    Происшествия
    13:48
    Фото

    Переселившимся в село Хыдырлы семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:46

    ЦБА оштрафовал должностных лиц 2 компаний, оказывающих услуги по обмену валюты

    Финансы
    13:45

    Анар Багиров: В Азербайджане число адвокатов остается низким среди стран СЕ

    Внутренняя политика
    13:45

    В Южно-Сахалинске из-под завалов извлекли тело погибшего - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:42

    Дополнительные поступления в госбюджет от ARAS в 2025г превысили 300 тыс. манатов

    Бизнес
    Лента новостей