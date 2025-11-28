За выборами в Кыргызстане проследят 25 наблюдателей от Азербайджана

Азербайджан направил 25 наблюдателей для мониторинга парламентских выборов в Кыргызстане.

Как передает Report со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Кыргызстана, об этом сказал председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов на встрече с председателем ЦИК Кыргызстана Тынчтык Шайназаровым.

"В ходе встречи стороны обсудили подготовку к досрочным парламентским выборам в Кыргызстане, которые пройдут по новой избирательной системе. Мазахир Панахов сообщил, что для наблюдения за парламентскими выборами в Кыргызстан прибудут 25 наблюдателей от Азербайджана, в том числе в составах миссий в рамках СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Организации тюркских государств, ТюркПА, Организации исламского сотрудничества, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПАСЕ, на двусторонней основе и от посольства", - говорится в сообщении.

Паханов также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между избирательными комиссиями двух стран и пожелал успешного проведения предстоящих выборов.

Отметим, что досрочные парламентские выборы в Кыргызстане пройдут 30 ноября. В стране сформировано 30 многомандатных округов, и впервые внедрена система дистанционного голосования. Для обеспечения конституционного права граждан на участие в выборах за рубежом открыто 100 избирательных участков. Дополнительно созданы 27 дистанционных участков в аэропортах, торговых центрах, на рынках, в медицинских учреждениях и других местах массового пребывания людей.