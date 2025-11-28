İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Qırğızıstanda parlament seçkilərini Azərbaycandan 25 müşahidəçi izləyəcək

    Xarici siyasət
    • 28 noyabr, 2025
    • 13:23
    Qırğızıstanda parlament seçkilərini Azərbaycandan 25 müşahidəçi izləyəcək

    Azərbaycan Qırğızıstanda parlament seçkilərini izləmək üçün 25 müşahidəçi göndərib.

    "Report" Qırğızıstan Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan MSK-nın sədri Məzahir Pənahov qırğız həmkarı Tınçtık Şaynazarovla görüşdə deyib.

    "Görüş zamanı tərəflər Qırğızıstanda yeni seçki sistemi əsasında keçiriləcək növbədənkənar parlament seçkilərinə hazırlığı müzakirə ediblər. M.Pənahov bildirib ki, Qırğızıstanda parlament seçkilərini müşahidə etmək üçün Azərbaycandan olan 25 müşahidəçi MDB, MDB Parlamentlərarası Assambleyası, Türk Dövlətləri Təşkilatı, TürkPA, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT Parlament Assambleyası, AŞPA missiyalarının tərkibində təmsil olunur", - məlumatda deyilir.

    M.Pənahov həmçinin iki ölkənin seçki komissiyaları arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə ümidvar olduğunu bildirib və qarşıdan gələn seçkilərin uğurla keçirilməsini arzu edib.

    Qeyd edək ki, Qırğızıstanda növbədənkənar parlament seçkiləri noyabrın 30-da keçiriləcək.

    За выборами в Кыргызстане проследят 25 наблюдателей от Азербайджана
    25 observers from Azerbaijan to monitor elections in Kyrgyzstan

    Son xəbərlər

    13:51

    MİDA Yevlax Yaşayış Kompleksindən mənzillləri satışa çıxarır

    İnfrastruktur
    13:49

    İran DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində iştirak etməyəcək

    Futbol
    13:49

    Prorektor: İş yerlərində ömür boyu öyrənməyə maliyyə yatırılmalıdır

    Elm və təhsil
    13:40

    Tunisdə 40 siyasətçi, iş adamı və jurnalist azadlıqdan məhrum edilib

    Digər ölkələr
    13:36
    Foto

    Növbəti köç karvanı Qırmızı Bazar qəsəbəsinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:35

    RİNN: Ekstremal hava şəraitinə qarşı telekommunikasiya şəbəkələrində əlavə tədbirlər görüləcək

    İKT
    13:35

    Məktəblilərarası Milli Hakaton yarışmasının final mərhələsi keçirilib

    Elm və təhsil
    13:30

    AMB valyuta mübadiləsi xidməti göstərən 2 şirkətin vəzifəli şəxslərini cərimələyib

    Maliyyə
    13:29

    Eşqi Bağırov: Bu il ilk dəfə rekord sayda şagird bilik yarışlarında iştirak edib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti