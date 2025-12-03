Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Юрий Гусев обсудил региональную безопасность с главой представительства НАТО на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 03 декабря, 2025
    • 17:29
    Юрий Гусев обсудил региональную безопасность с главой представительства НАТО на Южном Кавказе

    Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с главой представительства НАТО на Южном Кавказе Александром Винниковым.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".

    "Провел конструктивную встречу с Александром Винниковым, главой представительства НАТО на Южном Кавказе. Мы обсудили региональную безопасность, общие приоритеты и дальнейшее сотрудничество. Выражаю благодарность НАТО за поддержку. Мы также договорились поддерживать тесное взаимодействие", - написал посол.

    Юрий Гусев Александр Винников НАТО Южный Кавказ Украина посол
    Yuri Qusev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı nümayəndəliyinin rəhbəri ilə regional təhlükəsizliyi müzakirə edib
    Elvis

    Последние новости

    18:04

    В Азербайджане число предоставленных госорганам новых доменов увеличилось на 10%

    ИКТ
    17:58

    Ушаков: РФ взаимодействует только с США по вопросу Украины

    Другие страны
    17:57

    В Азербайджане введут ответственность за несоблюдение требований закона о госуслугах

    Внутренняя политика
    17:55

    Президент Ильхам Алиев подписал закон "О государственных услугах"

    Внутренняя политика
    17:48
    Фото

    В Баку прошло второе Совещание руководителей картографических учреждений ОТГ - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:38

    В Хельсинки получили ноту от Москвы о прекращении действия статей по Вуоксе

    Другие страны
    17:31
    Фото

    Азербайджан представлен на Всемирной конференции по ветроэнергетике в Китае

    Энергетика
    17:29

    Юрий Гусев обсудил региональную безопасность с главой представительства НАТО на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    17:23

    Путин 13 декабря совершит визит в Туркменистан

    Другие страны
    Лента новостей