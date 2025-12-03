Юрий Гусев обсудил региональную безопасность с главой представительства НАТО на Южном Кавказе
Внешняя политика
- 03 декабря, 2025
- 17:29
Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с главой представительства НАТО на Южном Кавказе Александром Винниковым.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".
"Провел конструктивную встречу с Александром Винниковым, главой представительства НАТО на Южном Кавказе. Мы обсудили региональную безопасность, общие приоритеты и дальнейшее сотрудничество. Выражаю благодарность НАТО за поддержку. Мы также договорились поддерживать тесное взаимодействие", - написал посол.
