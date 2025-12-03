Yuri Qusev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı nümayəndəliyinin rəhbəri ilə regional təhlükəsizliyi müzakirə edib
Xarici siyasət
- 03 dekabr, 2025
- 17:32
Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Aleksandr Vinnikov ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, səfir bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"NATO-nun Cənubi Qafqazdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Aleksandr Vinnikov ilə konstruktiv görüş keçirdim. Biz regional təhlükəsizliyi, ümumi prioritetləri və gələcək əməkdaşlığı müzakirə etdik. Göstərdiyi dəstəyə görə NATO-ya təşəkkür edirəm. Eyni zamanda, biz sıx qarşılıqlı əlaqələrin davam etdirilməsi barədə razılığa gəldik", - səfir qeyd edib.
