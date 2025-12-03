İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Yuri Qusev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı nümayəndəliyinin rəhbəri ilə regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 03 dekabr, 2025
    • 17:32
    Yuri Qusev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı nümayəndəliyinin rəhbəri ilə regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Aleksandr Vinnikov ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, səfir bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "NATO-nun Cənubi Qafqazdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Aleksandr Vinnikov ilə konstruktiv görüş keçirdim. Biz regional təhlükəsizliyi, ümumi prioritetləri və gələcək əməkdaşlığı müzakirə etdik. Göstərdiyi dəstəyə görə NATO-ya təşəkkür edirəm. Eyni zamanda, biz sıx qarşılıqlı əlaqələrin davam etdirilməsi barədə razılığa gəldik", - səfir qeyd edib.

    Юрий Гусев обсудил региональную безопасность с главой представительства НАТО на Южном Кавказе

