Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Юрий Гусев: Украинские дети навсегда сохранят в памяти доброту азербайджанского народа

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2025
    • 17:57
    Юрий Гусев: Украинские дети навсегда сохранят в памяти доброту азербайджанского народа

    Украина высоко ценит поддержку Азербайджана в реабилитации украинских детей.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

    По его словам, реализуемая программа имеет большое значение для Киева и украинских детей.

    "Мы глубоко признательны президенту Азербайджана, правительству и всему азербайджанскому народу за поддержку реализации этой программы и за помощь Украине в это тяжелое военное время. Эти дети проведут в Азербайджане мирные дни и навсегда сохранят в памяти заботу и доброту азербайджанского народа", - подчеркнул Гусев.

    Сегодня в Азербайджан прибыли еще 30 детей, пострадавших от войны в Украине. В рамках 10-дневной программы они получат услуги социально-психологической реабилитации. В общей сложности более 260 украинских детей прошли реабилитацию в Азербайджане.

    Юрий Гусев Украина Азербайджан реабилитация
    Yuri Qusev: Ukrayna uşaqların reabilitasiyasında Azərbaycanın dəstəyini yüksək qiymətləndirir

    Последние новости

    18:26

    Израиль против участия турецких миротворцев в операции в Газе

    Другие страны
    18:19

    Президент Сербии посетит Узбекистан 28-31 октября - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:15

    Азербайджан и Турция провели очередные политконсультации на уровне МИД

    Внешняя политика
    18:14

    Бахар Мурадова: Каждый родитель обязан обеспечить ребенку доступ к образованию

    Социальная защита
    18:13
    Фото

    Байрамов обсудил с замглавы МИД Турции сотрудничество и региональные вопросы

    Внешняя политика
    18:06

    Министр экономики: Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана

    В регионе
    18:06
    Фото

    АЖД и китайский порт Сиань подписали Меморандум о взаимопонимании

    Инфраструктура
    18:05

    Счетная палата выявила в "Азеристиликтеджхизат" неучтенные котельные и активы

    Финансы
    17:57

    Юрий Гусев: Украинские дети навсегда сохранят в памяти доброту азербайджанского народа

    Внешняя политика
    Лента новостей