Юрий Гусев: Украинские дети навсегда сохранят в памяти доброту азербайджанского народа

Украина высоко ценит поддержку Азербайджана в реабилитации украинских детей.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

По его словам, реализуемая программа имеет большое значение для Киева и украинских детей.

"Мы глубоко признательны президенту Азербайджана, правительству и всему азербайджанскому народу за поддержку реализации этой программы и за помощь Украине в это тяжелое военное время. Эти дети проведут в Азербайджане мирные дни и навсегда сохранят в памяти заботу и доброту азербайджанского народа", - подчеркнул Гусев.

Сегодня в Азербайджан прибыли еще 30 детей, пострадавших от войны в Украине. В рамках 10-дневной программы они получат услуги социально-психологической реабилитации. В общей сложности более 260 украинских детей прошли реабилитацию в Азербайджане.