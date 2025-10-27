Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Социальная защита
    • 27 октября, 2025
    • 17:48
    Азербайджан принял очередную группу украинских детей для реабилитации

    В Азербайджан для прохождения реабилитации прибыли еще 30 детей, пострадавших в результате войны в Украине.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя правления Агентства социальных услуг Заур Ибрагимов.

    По словам Ибрагимова, в лагере в Баку для детей будут организованы уроки национальных танцев и индивидуальные консультации профессионального психолога. Дети также смогут ознакомиться с Ичеришехер, Девичьей башней и комплексом дворца Ширваншахов, приморским бульваром, храмом Атешгях и Янардагом, получат возможность интересно провести время.

    В ближайшие дни планируется их вовлечение в ряд групповых терапий в Баку и регионах, занятия медитацией и йогой, а также психо-социальные тренинги, знакомство с национальной кухней и другие мастер-классы.

    Участники лагеря также ознакомятся с достопримечательностями в городах Габала и Шеки.

    В рамках 10-дневной программы социальной реабилитации будет оказана поддержка в стабилизации эмоционального состояния детей, а также в обеспечении их интеграции в общество.

    Отметим, что за предыдущий период в общей сложности более 260 украинских детей были обеспечены в Азербайджане социально-психологическими реабилитационными услугами.

    украинские дети реабилитация Заур Ибрагимов социальная защита
