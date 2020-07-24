Юбилейная сессия Генассамблеи ООН из-за пандемии пройдет в необычном формате

Пандемия не приведет к отмене юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Делегаты, как и планировали, торжественно отметят день рождения ООН, проведут общие дебаты и еще несколько важных встреч высокого уровня

75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально откроется 15 сентября. Как сообщает Report cо ссылкой на информационный центр ООН, в первые дни работы новой сессии будут решаться, в основном, процедурные вопросы, в том числе связанные с распределением пунктов повестки дня по шести основным комитетам Ассамблеи.

Ежегодные общие прения – самая важная часть сессии - начнутся 22 сентября. По традиции, их открывает Бразилия, а за ней выступают США как страна, на территории которой располагается штаб-квартира ООН. Как правило, на эту неделю в Нью-Йорк прилетают главы государств и правительств. В этом году Генассамблея приняла решение, в котором в виде исключения предлагается государствам присылать заранее записанные видеовыступления. Эти выступления будут транслироваться в зале заседаний в соответствии со списком выступающих и правилами процедуры. Число делегатов от государств, находящихся непосредственно в зале Генеральной Ассамблеи, будет ограничено.

Накануне дебатов, 21 сентября, в таком же формате состоится заседание высокого уровня, посвященное 75-летию Организации Объединенных Наций. Кроме того, в рамках Недели высокого уровня (несколько продленной по времени в этом году) запланированы еще три встречи высокого уровня. 30 сентября пройдет Саммит по биоразнообразию, 1 октября – заседание, посвященное 25-летию Пекинской декларации по защите прав женщин, и 2 октября - заседание по вопросам ядерного разоружения.

Председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН избран турецкий дипломат, политический деятель Волкан Бозкыр.

Генеральная Ассамблея ООН является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов Организации, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством.