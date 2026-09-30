Япония назначила нового посла в Азербайджане
Внешняя политика
- 30 сентября, 2026
- 15:47
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Токуро Фуруи назначен новым послом Японии в Азербайджане.
Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов.
Талыбов поздравил японского коллегу с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане.
"Мы договорились совместно работать над дальнейшим укреплением дружественных отношений между двумя странами и углублением сотрудничества в различных сферах", - отметил дипломат.
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