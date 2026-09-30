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    Япония назначила нового посла в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 15:47
    Япония назначила нового посла в Азербайджане

    Токуро Фуруи назначен новым послом Японии в Азербайджане.

    Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов.

    Талыбов поздравил японского коллегу с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане.

    "Мы договорились совместно работать над дальнейшим укреплением дружественных отношений между двумя странами и углублением сотрудничества в различных сферах", - отметил дипломат.

    Токуо Фуруи Фарид Талыбов Азербайджано-японские отношения
    Yaponiya Azərbaycana yeni səfir təyin edib
    Japan appoints new ambassador to Azerbaijan
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