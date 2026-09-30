Япония назначила нового посла в Азербайджане

Токуро Фуруи назначен новым послом Японии в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов.

Талыбов поздравил японского коллегу с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане.

"Мы договорились совместно работать над дальнейшим укреплением дружественных отношений между двумя странами и углублением сотрудничества в различных сферах", - отметил дипломат.