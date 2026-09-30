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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Yaponiya Azərbaycana yeni səfir təyin edib

    Xarici siyasət
    • 30 sentyabr, 2026
    • 15:49
    Yaponiya Azərbaycana yeni səfir təyin edib

    Tokuro Furui Yaponiyanın Azərbaycandakı yeni səfiri təyin olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri Fərid Talıbov bildirib.

    Talıbov yaponiyalı həmkarını təyinatı münasibətilə təbrik edib və ona Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

    "Biz iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsi və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi istiqamətində birgə çalışmağa razılaşdıq", - diplomat qeyd edib.

    Fərid Talıbov Tokuro Furui Yaponiya
    Япония назначила нового посла в Азербайджане
    Japan appoints new ambassador to Azerbaijan
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