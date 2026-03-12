Ян Кубиш: Большинство стран остаются привержены международному праву

Большинство стран остаются привержены международному праву, несмотря на некоторых крупных игроков, которые это право нарушают.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Словакии по вопросам внешней политики Ян Кубиш на панели в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, большинство стран мира по-прежнему придерживаются порядка, который основывается на правилах, нормах и взаимных обязательствах.

"Поэтому мы не должны поддаваться психологическому давлению, будто находимся в конце определенной эпохи и нужно отказаться от всех обязательств, правил, норм и универсальных принципов", - сказал он.

По его словам в мире наблюдается рост нелиберального международного порядка.

"С этим необходимо бороться, потому что он усиливает агрессивный национализм. Этот чрезмерный, защитный национализм сегодня проявляется в поведении ряда крупных игроков, включая весьма влиятельные государства", - сказал Кубиш.

По мнению советника, несмотря на трудности в противостоянии этим идеям, с ними необходимо бороться.