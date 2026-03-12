İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Yan Kubiş: Ölkələrin əksəriyyəti beynəlxalq hüquqa sadiq qalır

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 16:30
    Yan Kubiş: Ölkələrin əksəriyyəti beynəlxalq hüquqa sadiq qalır

    Ölkələrin əksəriyyəti beynəlxalq hüququ pozan bəzi böyük oyunçulara baxmayaraq, bu hüquqa sadiq qalır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Slovakiya Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi Yan Kubiş bildirib.

    Onun sözlərinə görə, dünya ölkələrinin əksəriyyəti hələ də normalara və qarşılıqlı öhdəliklərə əsaslanan qaydaya riayət edir.

    Xəbər yenilənir

    Yan Kubiş
    Ян Кубиш: Большинство стран остаются привержены международному праву
    Jan Kubis: Most countries remain committed to international law

