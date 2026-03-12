Yan Kubiş: Ölkələrin əksəriyyəti beynəlxalq hüquqa sadiq qalır
Xarici siyasət
- 12 mart, 2026
- 16:30
Ölkələrin əksəriyyəti beynəlxalq hüququ pozan bəzi böyük oyunçulara baxmayaraq, bu hüquqa sadiq qalır.
"Report"un məlumatına görə, bunu Slovakiya Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi Yan Kubiş bildirib.
Onun sözlərinə görə, dünya ölkələrinin əksəriyyəti hələ də normalara və qarşılıqlı öhdəliklərə əsaslanan qaydaya riayət edir.
Xəbər yenilənir
Son xəbərlər
17:15
Maştağada gölü qanunsuz dolduran şəxs həbs olunubİnfrastruktur
17:14
Azərbaycanda "Apple Pay" və "Google Pay"lə ödənişlərin ümumi məbləği 66 % artıbMaliyyə
17:10
Qırğız parlamentinin sədri ilə TÜRKPA Baş katibi əməkdaşlığı müzakirə ediblərRegion
17:10
Azərbaycanda rәqәmsal bankçılığın xüsusi çəkisi açıqlanıbMaliyyə
17:06
AMB: Ötən il nağdsız ödənişlərin ümumi məbləği 100 milyard manata yaxın olubMaliyyə
17:03
Beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin Mentorluq Proqramına start verilibDaxili siyasət
16:58
Azərbaycanın 17 yaşadək qadın yığması Belçikaya böyük hesabla məğlub olubFutbol
16:58
Foto
XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində çoxtərəfliliyin böhranına həsr olunan panel sessiya keçirilibXarici siyasət
16:57