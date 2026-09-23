Ялчын Рафиев принял участие в ряде мероприятий в рамках Недели высокого уровня ООН
- 23 сентября, 2026
- 06:56
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев принял участие в ряде мероприятий во второй день Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.
На заседании Координационной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Афганистану выразил поддержку усилиям Группы и подчеркнул потенциал Афганистана стать центром связанности (connectivity) путем укрепления сотрудничества в сферах торговли, транзита и энергетики.
Замглавы МИД на Диалоге по решениям в области энергетического перехода представил цели Азербайджана в области возобновляемой энергетики и планы по превращению в региональный центр связанности в сфере чистой энергии.
Я.Рафиев на Диалоге по решениям в области климатического финансирования отметил важность более сильной координации на системном уровне для превращения "Бакинской финансовой цели" в реальные результаты, подчеркнув важность того, чтобы климатическое финансирование стало более доступным, выгодным и эффективным для развивающихся стран.
Замминистра также принял участие в панельных дискуссиях по вопросам связанности, финансирования и энергетики вдоль Среднего коридора на VII Каспийском бизнес-форуме, где он отметил большие успехи Азербайджана в области развития инфраструктуры, растущие объемы транзита и торговли вдоль Среднего коридора, а также достигнутый прогресс в рамках инициативы TRIPP.