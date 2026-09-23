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    Ялчын Рафиев принял участие в ряде мероприятий в рамках Недели высокого уровня ООН

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 06:56
    Ялчын Рафиев принял участие в ряде мероприятий в рамках Недели высокого уровня ООН

    Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев принял участие в ряде мероприятий во второй день Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

    На заседании Координационной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Афганистану выразил поддержку усилиям Группы и подчеркнул потенциал Афганистана стать центром связанности (connectivity) путем укрепления сотрудничества в сферах торговли, транзита и энергетики.

    Замглавы МИД на Диалоге по решениям в области энергетического перехода представил цели Азербайджана в области возобновляемой энергетики и планы по превращению в региональный центр связанности в сфере чистой энергии.

    Я.Рафиев на Диалоге по решениям в области климатического финансирования отметил важность более сильной координации на системном уровне для превращения "Бакинской финансовой цели" в реальные результаты, подчеркнув важность того, чтобы климатическое финансирование стало более доступным, выгодным и эффективным для развивающихся стран.

    ⁠Замминистра также принял участие в панельных дискуссиях по вопросам связанности, финансирования и энергетики вдоль Среднего коридора на VII Каспийском бизнес-форуме, где он отметил большие успехи Азербайджана в области развития инфраструктуры, растущие объемы транзита и торговли вдоль Среднего коридора, а также достигнутый прогресс в рамках инициативы TRIPP.

    Ялчын Рафиев принял участие в ряде мероприятий в рамках Недели высокого уровня ООН
    Ялчын Рафиев принял участие в ряде мероприятий в рамках Недели высокого уровня ООН
    Ялчын Рафиев принял участие в ряде мероприятий в рамках Недели высокого уровня ООН
    Ялчын Рафиев принял участие в ряде мероприятий в рамках Недели высокого уровня ООН
    Ялчын Рафиев Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
    Фото
    Yalçın Rəfiyev  BMT-nin Yüksək Səviyyəli Həftəsində bir sıra tədbirlərdə iştirak edib
    Фото
    Yalchin Rafiyev attends several events at UNGA 81 High-Level Week

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