Ялчын Рафиев принял участие в ряде мероприятий в рамках Недели высокого уровня ООН

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев принял участие в ряде мероприятий во второй день Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

На заседании Координационной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Афганистану выразил поддержку усилиям Группы и подчеркнул потенциал Афганистана стать центром связанности (connectivity) путем укрепления сотрудничества в сферах торговли, транзита и энергетики.

Замглавы МИД на Диалоге по решениям в области энергетического перехода представил цели Азербайджана в области возобновляемой энергетики и планы по превращению в региональный центр связанности в сфере чистой энергии.

Я.Рафиев на Диалоге по решениям в области климатического финансирования отметил важность более сильной координации на системном уровне для превращения "Бакинской финансовой цели" в реальные результаты, подчеркнув важность того, чтобы климатическое финансирование стало более доступным, выгодным и эффективным для развивающихся стран.

⁠Замминистра также принял участие в панельных дискуссиях по вопросам связанности, финансирования и энергетики вдоль Среднего коридора на VII Каспийском бизнес-форуме, где он отметил большие успехи Азербайджана в области развития инфраструктуры, растущие объемы транзита и торговли вдоль Среднего коридора, а также достигнутый прогресс в рамках инициативы TRIPP.