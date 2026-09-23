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    Yalçın Rəfiyev  BMT-nin Yüksək Səviyyəli Həftəsində bir sıra tədbirlərdə iştirak edib

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 06:17
    Yalçın Rəfiyev  BMT-nin Yüksək Səviyyəli Həftəsində bir sıra tədbirlərdə iştirak edib

    Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının Yüksək Səviyyəli Həftəsinin ikinci günündə bir sıra tədbirlərdə iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.

    Y.Rəfiyev ⁠İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Əfqanıstan üzrə Əlaqələndirici Qrupunun iclasında Qrupun səylərinə dəstəyini ifadə edib və Əfqanıstanın ticarət, tranzit və enerji sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi yolu ilə əlaqəlilik (connectivity) mərkəzinə çevrilmək potensialını vurğulayıb.

    XİN rəhbərinin müavini Enerji Keçidi üzrə Həll Yolları Dialoqunda Azərbaycanın bərpaolunan enerji hədəflərini və təmiz enerji üzrə regional əlaqəlilik mərkəzinə çevrilmək planlarını təqdim edib.

    Y.Rəfiyev İqlim maliyyəsi üzrə Həll Yolları Dialoqunda "Bakı Maliyyə Hədəfi"nin real nəticələrə çevrilməsi üçün sistem səviyyəsində daha güclü koordinasiyanın vacibliyini qeyd edərək, iqlim maliyyəsinin inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün daha əlçatan, sərfəli və səmərəli olmasının vacibliyini vurğulayıb.

    ⁠Azərbaycanın XİN rəsmisi həmçinin VII Xəzər Biznes Forumunda Orta Dəhliz boyunca əlaqəlilik, maliyyə və enerji məsələlərinə dair panel müzakirələrində iştirak edib; bu zaman Azərbaycanın infrastrukturun inkişafı sahəsindəki böyük uğurlarını, Orta Dəhliz boyunca artan tranzit və ticarət həcmlərini, həmçinin TRIPP təşəbbüsü çərçivəsində əldə olunan irəliləyişləri qeyd edib.

    Yalçın Rəfiyev  BMT-nin Yüksək Səviyyəli Həftəsində bir sıra tədbirlərdə iştirak edib
    Yalçın Rəfiyev  BMT-nin Yüksək Səviyyəli Həftəsində bir sıra tədbirlərdə iştirak edib
    Yalçın Rəfiyev  BMT-nin Yüksək Səviyyəli Həftəsində bir sıra tədbirlərdə iştirak edib
    Yalçın Rəfiyev  BMT-nin Yüksək Səviyyəli Həftəsində bir sıra tədbirlərdə iştirak edib
    Yalçın Rəfiyev BMT Baş Assambleyası Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
    Foto
    Ялчын Рафиев принял участие в ряде мероприятий в рамках Недели высокого уровня ООН
    Foto
    Yalchin Rafiyev attends several events at UNGA 81 High-Level Week

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