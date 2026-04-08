Ялчын Рафиев обсудил с официальными лицами Гамбии предстоящий форум WUF13

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев, находящийся в визитом в Гамбии, встретился с руководителем Администрации президента этой страны Алийу Лумом.

Стороны выразили удовлетворение дружественными отношениями между Азербайджаном и Гамбией, основанными на взаимном уважении и солидарности. Была подчеркнута важность укрепления существующих связей и определения новых направлений сотрудничества.

Рафиев также встретился с мэром города Банжул Рохей Маликом Ловом. На встрече обсуждались вопросы, связанные с предстоящим Всемирным форумом городов (WUF13), который пройдет в Азербайджане, а также возможные направления сотрудничества в гуманитарной сфере.