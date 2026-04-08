Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Ялчын Рафиев обсудил с официальными лицами Гамбии предстоящий форум WUF13

    Внешняя политика
    • 08 апреля, 2026
    • 12:32
    Ялчын Рафиев обсудил с официальными лицами Гамбии предстоящий форум WUF13

    Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев, находящийся в визитом в Гамбии, встретился с руководителем Администрации президента этой страны Алийу Лумом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

    Стороны выразили удовлетворение дружественными отношениями между Азербайджаном и Гамбией, основанными на взаимном уважении и солидарности. Была подчеркнута важность укрепления существующих связей и определения новых направлений сотрудничества.

    Рафиев также встретился с мэром города Банжул Рохей Маликом Ловом. На встрече обсуждались вопросы, связанные с предстоящим Всемирным форумом городов (WUF13), который пройдет в Азербайджане, а также возможные направления сотрудничества в гуманитарной сфере.

    Всемирный форум городов (WUF13) Ялчын Рафиев Алийу Лум Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
    Фото
    Yalçın Rəfiyev Qambiya rəsmiləri ilə WUF13-ü müzakirə edib
    Фото
    Yalchin Rafiyev meets Gambian officials to discuss WUF13

