Ялчын Рафиев обсудил с официальными лицами Гамбии предстоящий форум WUF13
Внешняя политика
- 08 апреля, 2026
- 12:32
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев, находящийся в визитом в Гамбии, встретился с руководителем Администрации президента этой страны Алийу Лумом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.
Стороны выразили удовлетворение дружественными отношениями между Азербайджаном и Гамбией, основанными на взаимном уважении и солидарности. Была подчеркнута важность укрепления существующих связей и определения новых направлений сотрудничества.
Рафиев также встретился с мэром города Банжул Рохей Маликом Ловом. На встрече обсуждались вопросы, связанные с предстоящим Всемирным форумом городов (WUF13), который пройдет в Азербайджане, а также возможные направления сотрудничества в гуманитарной сфере.
13:53
В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
13:52
Минэкологии Азербайджана наделено новыми полномочиямиЭкология
13:48
ГЭЦ: В выходные более 52 тыс. учащихся сдадут выпускной экзаменНаука и образование
13:47
Пезешкиан: Перемирие стало возможно благодаря усилиям ИранаВ регионе
13:41
Бакметрополитен и AYNA внедрят новую концепцию перевозки пассажиров на период разделения линийИнфраструктура
13:23
В Дагестане госпитализировали с кишечной инфекцией 35 человек, в том числе 27 детейВ регионе
13:18
Фото
Азербайджан и Казахстан обсудили расширение партнерства в сфере медиаМедиа
13:07
На иранских островах Лаван и Сирри произошли несколько взрывов - ОБНОВЛЕНОВ регионе
13:05
Фото