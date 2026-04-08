    Yalçın Rəfiyev Qambiya rəsmiləri ilə WUF13-ü müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 08 aprel, 2026
    • 11:38
    Yalçın Rəfiyev Qambiya rəsmiləri ilə WUF13-ü müzakirə edib

    Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev Qambiya Prezident Aparatının rəhbəri Aliyu Lum ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüş zamanı Azərbaycanla Qambiya arasında qarşılıqlı hörmət və həmrəylik əsasında qurulmuş dostluq münasibətlərindən məmnunluq ifadə olunub.

    Hər iki ölkə üçün qarşılıqlı maraq doğuran sahələr üzrə mövcud əməkdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi, habelə yeni əməkdaşlıq istiqamətlərinin müəyyən edilməsinin əhəmiyyətinə diqqət çəkilib.

    Y.Rəfiyev Bancul şəhərinin meri xanım Rohey Malik Lov ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi Ümumdünya Şəhərsalma Forumu ilə bağlı məsələlər və humanitar sahədə mümkün əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə olunub.

    Yalçın Rəfiyev Qambiya rəsmiləri ilə WUF13-ü müzakirə edib
    Yalçın Rəfiyev Qambiya rəsmiləri ilə WUF13-ü müzakirə edib
    Yalçın Rəfiyev Qambiya rəsmiləri ilə WUF13-ü müzakirə edib
    Yalçın Rəfiyev Qambiya rəsmiləri ilə WUF13-ü müzakirə edib
    Yalçın Rəfiyev Qambiya rəsmiləri ilə WUF13-ü müzakirə edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Yalçın Rəfiyev Qambiya

