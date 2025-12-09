Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Встреча Ильхама Алиева и Рихарда Раши подтвердила планы Баку и Братиславы по углублению сотрудничества

    Внешняя политика
    • 09 декабря, 2025
    • 17:58
    Встреча Ильхама Алиева и Рихарда Раши подтвердила планы Баку и Братиславы по углублению сотрудничества

    Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Национального совета (НС) Словакии Рихардом Раши во вторник в Братиславе подтвердила заинтересованность двух стран в углублении отношений и воплощении их в конкретные проекты, в том числе и на парламентском уровне.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Нацсовета Словакии в социальных сетях.

    В парламенте отметили, что темами обсуждения стали вопросы развития сотрудничества между парламентами Словакии и Азербайджана, в том числе по обмену опытом между парламентскими комитетами.

    "Такое сотрудничество позволяет находить эффективные решения общих задач не только для Европы, но и для всего мира", - подчеркнули в Национальном совете.

    Ильхам Алиев Рихард Раши Азербайджан Словакия межпарламентское сотрудничество
    İlham Əliyev və Rixard Raşinin görüşü Bakı ilə Bratislavanın əməkdaşlığı dərinləşdirmək planlarını təsdiqləyib
    Elvis

    Последние новости

    18:20
    Фото

    Азербайджан и Лаос провели первые политконсультации

    Внешняя политика
    18:10
    Фото

    ANAMA и GICHD обсудили выполнение Меморандума о разминировании

    Внешняя политика
    18:09

    Эбрахим Нагди: Иран, Азербайджан и Россия договорились совместно устранять торговые барьеры

    Инфраструктура
    18:00

    Двум подозреваемым в инциденте в аэропорту "Хитроу" предъявлены обвинения

    Другие страны
    17:58

    Талех Кязымов: В 2026 году в Азербайджане может пройти 2-3 IPO

    Финансы
    17:58

    Встреча Ильхама Алиева и Рихарда Раши подтвердила планы Баку и Братиславы по углублению сотрудничества

    Внешняя политика
    17:38

    Опрос: Рейтинг одобрения деятельности Трампа превысил 40%

    Это интересно
    17:33

    Азербайджан и США обсудили совместную деятельность в сфере кибербезопасности

    ИКТ
    17:28

    В Азербайджане выросло число случаев мошенничества с платежными картами

    Финансы
    Лента новостей