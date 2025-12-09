Встреча Ильхама Алиева и Рихарда Раши подтвердила планы Баку и Братиславы по углублению сотрудничества

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Национального совета (НС) Словакии Рихардом Раши во вторник в Братиславе подтвердила заинтересованность двух стран в углублении отношений и воплощении их в конкретные проекты, в том числе и на парламентском уровне.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Нацсовета Словакии в социальных сетях.

В парламенте отметили, что темами обсуждения стали вопросы развития сотрудничества между парламентами Словакии и Азербайджана, в том числе по обмену опытом между парламентскими комитетами.

"Такое сотрудничество позволяет находить эффективные решения общих задач не только для Европы, но и для всего мира", - подчеркнули в Национальном совете.