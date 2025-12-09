Состоялись встречи Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии один на один и расширенном составе

9 декабря в Братиславе состоялись встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши в формате один на один и расширенном составе.

Как сообщает корреспондент Report из Словакии, председатель Национального совета Словакии встретил главу нашего государства.

Президент Азербайджана оставил запись в книге памяти.