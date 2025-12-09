İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub
Xarici siyasət
- 09 dekabr, 2025
- 13:30
Bratislavada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri Rixard Raşi ilə dekabrın 9-da təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub.
"Report"un Slovakiyaya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, ölkənin Milli Şurasının sədri dövlət başçısını qarşılayıb.
Azərbaycan Prezidenti xatirə kitabını imzalayıb.
Son xəbərlər
13:43
İndoneziya yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:38
İndoneziya Prezidenti sabah Rusiyaya səfər edəcəkRegion
13:36
Tokayev Milli Bankın rəhbərinə inflyasiyanın azaldılması üçün tədbirlər görməyi tapşırıbRegion
13:34
"Azəriqaz"ın baş direktoru Naftalanda vətəndaşları qəbul edəcəkEnergetika
13:33
Rusiyada "An-22" təyyarəsi qəzaya uğrayıbDigər ölkələr
13:30
Foto
İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olubXarici siyasət
13:30
Azərbaycan gimnastı: "FaceOFF" turnirində hədəfim bütün növlərdə qələbə qazanmaq idi"Fərdi
13:29
71 yaşlı milyarder Çexiyanın Baş naziri təyin edilibDigər ölkələr
13:26
Foto