    İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub

    Xarici siyasət
    • 09 dekabr, 2025
    • 13:30
    İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub

    Bratislavada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri Rixard Raşi ilə dekabrın 9-da təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub.

    "Report"un Slovakiyaya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, ölkənin Milli Şurasının sədri dövlət başçısını qarşılayıb.

    Azərbaycan Prezidenti xatirə kitabını imzalayıb.

    İlham Əliyev Rixard Raşi Azərbaycan Slovakiya

