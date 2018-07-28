Временный поверенный в делах Норвегии: "Проект "Достлуг" стал одним из успешных в Азербайджане"

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Баку прошла конференция, посвященная 10-летнему юбилею проекта "Достлуг".

Как сообщает Report, вначале был показан видеоролик о деятельности организации.

Выступивший на мероприятии временный поверенный в делах Норвегии в Азербайджане Вегард Стенсруд сказал, что проект "Достлуг" стал одним из успешных в стране. По его словам, показателем успеха проекта является то, что у проекту присоединились партнеры из Украины.

Далее участники и лидеры проекта рассказали о том, какую роль сыграл проект в их жизни, какие навыки и умения они приобрели благодаря международному сотрудничеству, и как это помогло им стать успешными в учебе и карьере.

В конце конференции, лидеры проекта рассказали о будущих планах. В 2019-2020 гг. в рамках проекта будут организованы международные зимние и летние молодежные лагеря для обучения молодёжи жизни на природе и дальнейшего укрепления дружбы между народами трех стран.

Отметим, что целью проекта является сотрудничество между азербайджанскими и норвежскими детьми и молодежью, улучшение знаний по охране окружающей среды и жизни в природе, повышение интереса молодежи к спортивным мероприятиям на открытом воздухе.