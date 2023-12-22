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Воспоминания фотографа NYT о бомбардировке Барды: Это был самый страшный момент в моей жизни

Воспоминания фотографа NYT о бомбардировке Барды: Это был самый страшный момент в моей жизни Фотограф New York Times Айвор Прикетт поделился в Instagram фотографией Фуада Исмаилова и его сестры, погибших в 2020 году в результате сброса кассетной бомбы вооруженными силами Армении на мирных жителей в Бардинском районе Азербайджана.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 23:31
Воспоминания фотографа NYT о бомбардировке Барды: Это был самый страшный момент в моей жизни

Фотограф New York Times Айвор Прикетт поделился в Instagram фотографией Фуада Исмаилова и его сестры, погибших в 2020 году в результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении мирных жителей Бардинского района Азербайджана.

Как сообщает Report, Прикетт заявил, что вспоминает произошедшее в тот день в Барде как самый страшный момент в своей жизни.

По его словам, после показа фотографии ему стали угрожать и оскорблять. Была даже попытка опорочить его имя в The New York Times: "На самом деле, мне, моей коллеге Карлотте Галл и нашей команде посчастливилось выйти из того обстрела в Барде невредимыми. Мы были почти в центре бомбардировки кассетными бомбами. На втором слайде небольшой отрывок из видео, которое снял мой бесстрашный переводчик Ровлан, когда мы прятались за стеной, окруженные взрывами".

"Вероятно, это был один из самых страшных моментов, которые я когда-либо пережил, отчасти потому, что у нас практически не было прикрытия. Я не религиозный человек, но очень хорошо помню, как в тот день молился Богу" - добавил Прикетт.

"Нам каким-то образом удалось пережить град бомб и сразу же приступить к работе, документируя последствия той атаки. В конце концов, это была самая большая потеря среди мирного населения во время войны 2020 года, которая закончилась несколько недель спустя".

Напомним, что 27 и 28 октября 2020 года в результате ракетного обстрела Арменией густонаселенных территорий Бардинского района Азербайджана с использованием запрещенного оружия погибли 25 мирных жителей и более 80 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке “New-York Times”ın fotoqrafı Bərdənin bombalanmasını xatırladı: “Həyatımın ən qorxulu anlarından biri idi”

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