ВОИС рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном в сфере интеллектуальной собственности

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) нацелена на тесное сотрудничества с Азербайджаном в сфере интеллектуальной собственности.

Как сообщает "Report", об этом заявила директор Департамента интеллектуальной собственности и передовых технологий организации Ульрике Тилл на международной конференции "Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект", проходящей в Баку 3 декабря.

По ее словам, искусственный интеллект будет стремительно развиваться, но при этом культура и человеческое творчество будут жить веками: "Наш общий вызов - в эпоху искусственного интеллекта сохранить человеческий подход в работе с алгоритмами. Инновации должны служить обществу и отражать наши ценности. Интеллектуальная собственность выступает связующим звеном между творчеством и технологическими возможностями".

Тилл также пригласила азербайджанских новаторов, предприятия, исследовательские институты и государственные учреждения воспользоваться ресурсами ВОИС: "Признание Азербайджана как точки пересечения цивилизаций и растущего технологического центра сохраняет актуальность и в новую эпоху. В Как ВОИС, мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с азербайджанскими новаторами, исследователями, стартапами и государственными учреждениями в области интеллектуальной собственности".