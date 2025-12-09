Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    ВОИС рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном в сфере интеллектуальной собственности

    Внешняя политика
    • 09 декабря, 2025
    • 11:42
    ВОИС рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном в сфере интеллектуальной собственности

    Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) нацелена на тесное сотрудничества с Азербайджаном в сфере интеллектуальной собственности.

    Как сообщает "Report", об этом заявила директор Департамента интеллектуальной собственности и передовых технологий организации Ульрике Тилл на международной конференции "Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект", проходящей в Баку 3 декабря.

    По ее словам, искусственный интеллект будет стремительно развиваться, но при этом культура и человеческое творчество будут жить веками: "Наш общий вызов - в эпоху искусственного интеллекта сохранить человеческий подход в работе с алгоритмами. Инновации должны служить обществу и отражать наши ценности. Интеллектуальная собственность выступает связующим звеном между творчеством и технологическими возможностями".

    Тилл также пригласила азербайджанских новаторов, предприятия, исследовательские институты и государственные учреждения воспользоваться ресурсами ВОИС: "Признание Азербайджана как точки пересечения цивилизаций и растущего технологического центра сохраняет актуальность и в новую эпоху. В Как ВОИС, мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с азербайджанскими новаторами, исследователями, стартапами и государственными учреждениями в области интеллектуальной собственности".

    интеллектуальная собственность искусственный интеллект Ульрике Тилл международная конференция авторское право
    ÜƏMT rəsmisi: Azərbaycanla əqli mülkiyyət sahəsində sıx əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyirik
    WIPO eager to deepen cooperation with Azerbaijan on IP and technology
    Elvis

    Последние новости

    13:00

    Токаев поручил главе Нацбанка Казахстана принять меры для снижения инфляции

    В регионе
    12:59
    Фото
    Видео

    В Зардабе перевернулся автомобиль, один член семьи погиб, шестеро получили травмы

    Происшествия
    12:53

    В Азербайджане началась реализация Программы подготовки Индустрии 4.0

    ИКТ
    12:50

    В ASAN xidmət тестируется система ИИ для обработки звонков

    Внутренняя политика
    12:48

    В Баку и на Абшероне ожидаются ливни и риск подтоплений

    Экология
    12:47

    ММ принял в III чтении требование о наличии водительских прав для управления мопедом

    Милли Меджлис
    12:46

    Главы МИД Ирана и Пакистана договорились о личной встрече в Ашхабаде

    Другие страны
    12:42

    Кыргызстан заинтересован в использовании возможностей азербайджанских спутников

    ИКТ
    12:41

    Азербайджан и США обсудили ускорение проекта TRIPP

    Инфраструктура
    Лента новостей