Владимир Зеленский поблагодарил президента Ильхама Алиева за помощь Украине

Что касается энергетической сферы, то в такой очень сложный период мы получили 11 пакетов помощи. Мы выражаем благодарность Азербайджану за эту помощь.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.

Также поблагодарив президента Ильхама Алиева за помощь детям из Украины, Владимир Зеленский отметил: "Вы помогаете нашим детям. Наши дети приезжают из прифронтовых регионов. Они столкнулись с тяготами, пострадали от войны. Более пятисот украинских детей находятся здесь, и мы признательны Вам за эту поддержку", - подчеркнул президент Украины.