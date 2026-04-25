Владимир Зеленский поблагодарил президента Ильхама Алиева за помощь Украине
- 25 апреля, 2026
- 14:12
Что касается энергетической сферы, то в такой очень сложный период мы получили 11 пакетов помощи. Мы выражаем благодарность Азербайджану за эту помощь.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.
Также поблагодарив президента Ильхама Алиева за помощь детям из Украины, Владимир Зеленский отметил: "Вы помогаете нашим детям. Наши дети приезжают из прифронтовых регионов. Они столкнулись с тяготами, пострадали от войны. Более пятисот украинских детей находятся здесь, и мы признательны Вам за эту поддержку", - подчеркнул президент Украины.
