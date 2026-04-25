    Volodimir Zelenski Ukraynaya yardıma görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycandan 11 yardım paketi aldıqlarını deyib, bu yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə mətbuata bəyanatında söyləyib.

    Həmçinin Ukraynadan olan uşaqlara köməyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirən Volodimir Zelenski deyib: "Siz bizim uşaqlarımıza kömək edirsiniz. Uşaqlarımız, övladlarımız, cəbhəyanı bölgələrdən gəlirlər. Onlar əzab-əziyyətlərlə üzləşiblər, müharibədən əziyyət çəkiblər. Beş yüzdən artıq ukraynalı uşaq buradadır və bu dəstəyə görə Sizə minnətdarıq".

    Владимир Зеленский поблагодарил президента Ильхама Алиева за помощь Украине
    Volodymyr Zelenskyy thanks President Ilham Aliyev for assistance provided to his country

    Son xəbərlər

    14:23

    Ukrayna Prezidenti: Təhlükəsizlik sahəsində çox dərin əməkdaşlıq qura bilərik

    Xarici siyasət
    14:22

    Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Toğrul Tapdıqlı: "Yaxşı komanda olacağımıza ümid edirəm"

    Futbol
    14:19
    Foto

    Naxçıvanda baş verən avtoqəzada 3 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    14:08

    Volodimir Zelenski Ukraynaya yardıma görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    14:08

    Azərbaycan və Ukrayna dron əleyhinə vasitələrin istehsalı və təcrübə mübadiləsi ilə bağlı əməkdaşlıq edə bilər

    Hərbi
    13:55
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan Trans-Xəzər marşrutu üzrə memorandum və sazişlər imzalayıb

    İnfrastruktur
    13:50

    İlham Əliyev: Həm Azərbaycanda, həm də Ukraynada hərbi sənaye kompleksi inkişaf edir

    Xarici siyasət
    13:49
    Foto

    Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

    Xarici siyasət
    13:48

    Azərbaycan və Pakistan süni intellekt sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti