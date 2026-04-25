Volodimir Zelenski Ukraynaya yardıma görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib
- 25 aprel, 2026
- 14:08
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycandan 11 yardım paketi aldıqlarını deyib, bu yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə mətbuata bəyanatında söyləyib.
Həmçinin Ukraynadan olan uşaqlara köməyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirən Volodimir Zelenski deyib: "Siz bizim uşaqlarımıza kömək edirsiniz. Uşaqlarımız, övladlarımız, cəbhəyanı bölgələrdən gəlirlər. Onlar əzab-əziyyətlərlə üzləşiblər, müharibədən əziyyət çəkiblər. Beş yüzdən artıq ukraynalı uşaq buradadır və bu dəstəyə görə Sizə minnətdarıq".
Son xəbərlər
14:23
Ukrayna Prezidenti: Təhlükəsizlik sahəsində çox dərin əməkdaşlıq qura bilərikXarici siyasət
14:22
Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Toğrul Tapdıqlı: "Yaxşı komanda olacağımıza ümid edirəm"Futbol
14:19
Foto
Naxçıvanda baş verən avtoqəzada 3 nəfər xəsarət alıbHadisə
14:08
Volodimir Zelenski Ukraynaya yardıma görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edibXarici siyasət
14:08
Azərbaycan və Ukrayna dron əleyhinə vasitələrin istehsalı və təcrübə mübadiləsi ilə bağlı əməkdaşlıq edə bilərHərbi
13:55
Foto
Azərbaycan və Qazaxıstan Trans-Xəzər marşrutu üzrə memorandum və sazişlər imzalayıbİnfrastruktur
13:50
İlham Əliyev: Həm Azərbaycanda, həm də Ukraynada hərbi sənaye kompleksi inkişaf edirXarici siyasət
13:49
Foto
Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblərXarici siyasət
13:48