Путин: Россия оказывает всяческое содействие расследованию крушения самолета AZAL

Россия оказывает всяческое содействие расследованию причин крушения самолета AZAL.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

"Мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию. Следствие заканчивается", - сказал он.