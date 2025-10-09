Putin: Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzasının səbəblərinin araşdırılmasına hər cür yardım göstərir
Xarici siyasət
- 09 oktyabr, 2025
- 16:01
Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının səbəblərinin araşdırılmasında hərtərəfli əməkdaşlığı təmin edir.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Düşənbədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə deyib.
"Biz əlbəttə ki, razılaşdırıldığı kimi, istintaqla tam əməkdaşlığı təmin edirik. İstintaq yekunlaşmaq üzrədir", - deyə o bildirib.
