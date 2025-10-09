İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Putin: Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzasının səbəblərinin araşdırılmasına hər cür yardım göstərir

    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2025
    • 16:01
    Putin: Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzasının səbəblərinin araşdırılmasına hər cür yardım göstərir

    Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının səbəblərinin araşdırılmasında hərtərəfli əməkdaşlığı təmin edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Düşənbədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə deyib.

    "Biz əlbəttə ki, razılaşdırıldığı kimi, istintaqla tam əməkdaşlığı təmin edirik. İstintaq yekunlaşmaq üzrədir", - deyə o bildirib.

    Путин: Россия оказывает всяческое содействие расследованию крушения самолета AZAL
    Putin: Russia provides full assistance in investigating causes of AZAL plane crash

