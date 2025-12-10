Gələn il növbəti "Yüksəliş" müsabiqəsi keçiriləcək - SƏRƏNCAM
Elm və təhsil
- 10 dekabr, 2025
- 17:41
2026-cı ildə növbəti "Yüksəliş" müsabiqəsi keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla 2026-cı ildə növbəti "Yüksəliş" müsabiqəsinin keçirilməsi ilə bağlı cari işlərin görülməsi üçün Gənclər və İdman Nazirliyinə 1 milyon manat ayrılıb.
