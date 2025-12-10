İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Gələn il növbəti "Yüksəliş" müsabiqəsi keçiriləcək - SƏRƏNCAM

    Elm və təhsil
    • 10 dekabr, 2025
    • 17:41
    Gələn il növbəti Yüksəliş müsabiqəsi keçiriləcək - SƏRƏNCAM

    2026-cı ildə növbəti "Yüksəliş" müsabiqəsi keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla 2026-cı ildə növbəti "Yüksəliş" müsabiqəsinin keçirilməsi ilə bağlı cari işlərin görülməsi üçün Gənclər və İdman Nazirliyinə 1 milyon manat ayrılıb.

    İlham Əliyev "Yüksəliş" müsabiqəsi Gənclər və İdman Nazirliyi
