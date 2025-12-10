Dövlət mülkiyyətində saxlanılacaq dövlət müəssisələrinin siyahısı dəyişib
- 10 dekabr, 2025
- 17:43
Orta müddətli dövr ərzində dövlət mülkiyyətində saxlanılacaq dövlət müəssisələrinin siyahısında dəyişiklik edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksi, Olimpiya növləri üzrə Milli komandalar üçün Təlim-Məşq Mərkəzi MMC statusu alıb.
Bundan başqa, Bakı şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin Futbol üzrə İxtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin adı dəyişdirilərək Futbol üzrə İxtisaslaşdırılmış Uşaq-Gənclər Olimpiya Ehtiyatı Məktəbi, Gədəbəy Respublika Kompleks İdman Məktəbi "Gədəbəy rayon Respublika Kompleks Uşaq-Gənclər İdman Məktəbi adlandırılıb.
Həmçinin Respublika Olimpiya Mərkəzi Bakı Atletika Mərkəzi MMC, Respublika Stend Atıcılığı üzrə İdman Kompleksi isə Bakı Atıcılıq Mərkəzi MMC kimi fəaliyyət göstərəcək.