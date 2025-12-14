WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Ağsuda səfərdə olub

    Futbol
    • 14 dekabr, 2025
    • 19:07
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Ağsuda səfərdə olub

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Ayxan Abbasov Ağsuda səfərdə olub.

    "Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, o, Ağsu şəhər stadionunda fəaliyyət göstərən "Hilal Ağsu" uşaq futbol məktəbini ziyarət edib.

    Yeniyetmələrlə görüşən millimizin baş məşqçisi onlarla səmimi söhbətlər aparıb, gələcək karyeralarında uğurlar arzulayıb.

    Ayxan Abasov Azərbaycan millisi Ağsu

    Son xəbərlər

    19:11

    Azərbaycan boksçusu Alfonso Dominqes: "Düşünürəm ki, dünya çempionatında yaxşı nəticə əldə etdik"

    Fərdi
    19:07

    FHN hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Hadisə
    19:07

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Ağsuda səfərdə olub

    Futbol
    19:05

    Berlində Zelenskinin gəlişi ilə əlaqədar təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib

    Digər ölkələr
    18:36

    Tahir Gözəl "Qarabağ"ın üzvləri ilə görüşüb

    Futbol
    18:27
    Foto

    Azərbaycanın ən gənc dünya çempionu: "Finalda erməniəsilli boksçuya qalib gəldim"

    Fərdi
    18:16
    Foto

    Vətən müharibəsi qazisinin baş rolda çəkildiyi "Qələbə nəfəsi" filmi təqdim olunub

    İncəsənət
    18:00
    Foto

    Dubayda dünya çempionatında medallar qazanan Azərbaycan boksçuları vətənə qayıdıblar

    Fərdi
    17:54

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX tura yekun vurulub

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti