Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Ağsuda səfərdə olub
Futbol
- 14 dekabr, 2025
- 19:07
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Ayxan Abbasov Ağsuda səfərdə olub.
"Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, o, Ağsu şəhər stadionunda fəaliyyət göstərən "Hilal Ağsu" uşaq futbol məktəbini ziyarət edib.
Yeniyetmələrlə görüşən millimizin baş məşqçisi onlarla səmimi söhbətlər aparıb, gələcək karyeralarında uğurlar arzulayıb.
