Виктор Орбан: Венгрия на стороне Азербайджана в стратегическом плане
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 14:59
Венгрия на стороне Азербайджана в стратегическом плане.
Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) 7 октября в Габале.
"Благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева за то, что он сделал возможным инвестирование в важные месторождения природного газа и нефти. Поэтому венгры могут войти на рынок", - добавил он.
