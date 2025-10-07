Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Виктор Орбан: Венгрия на стороне Азербайджана в стратегическом плане

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 14:59
    Виктор Орбан: Венгрия на стороне Азербайджана в стратегическом плане

    Венгрия на стороне Азербайджана в стратегическом плане.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) 7 октября в Габале.

    "Благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева за то, что он сделал возможным инвестирование в важные месторождения природного газа и нефти. Поэтому венгры могут войти на рынок", - добавил он.

