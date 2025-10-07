Viktor Orban: Macarıstan strateji planda Azərbaycanın yanındadır
Xarici siyasət
- 07 oktyabr, 2025
- 14:49
Macarıstan strateji planda Azərbaycanın yanındadır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban oktyabrın 7-də Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə görüşündə çıxışı zamanı deyib.
"Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür edirəm ki, önəmli təbii qaz və neft sahələrinə investisiya qoyuluşunu mümkün etdi. Buna görə də macarlar bazara daxil ola bilirlər", - o əlavə edib.
