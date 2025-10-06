Виктор Орбан посетит Азербайджан
Внешняя политика
- 06 октября, 2025
- 11:06
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет с визитом в Азербайджан.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы премьера.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан примет участие в 12-м саммите Организации тюркоязычных государств, который состоится в Азербайджане 6-7 октября. В ходе визита премьер-министр Венгрии также проведет двусторонние переговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", - сказано в сообщении.
Последние новости
11:34
В строительство нового терминала в аэропорту "Звартноц" направят $500 млнВ регионе
11:18
Еще одна НБКО в Азербайджане провела ребрендингФинансы
11:16
Фото
В ресторане в Сабирабаде обнаружено незаконное содержание 20 животныхЗдоровье
11:06
Виктор Орбан посетит АзербайджанВнешняя политика
11:02
Политолог: Главный фокус саммита ОТГ - безопасность региона и инвестиции в Средний коридорВнешняя политика
10:56
Страховой и перестраховочный брокер меняет организационно-правовую формуФинансы
10:52
Азербайджан при поддержке IsDBI создает регуляторную базу для исламских фининструментовФинансы
10:49
В Сиднее в результате стрельбы пострадали 20 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:46