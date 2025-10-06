Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Виктор Орбан посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2025
    • 11:06
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет с визитом в Азербайджан.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы премьера.

    "Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан примет участие в 12-м саммите Организации тюркоязычных государств, который состоится в Азербайджане 6-7 октября. В ходе визита премьер-министр Венгрии также проведет двусторонние переговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", - сказано в сообщении.

    Viktor Orban Azərbaycana səfər edəcək
    Viktor Orban due in Azerbaijan

