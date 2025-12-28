Главы МИД Таиланда и Камбоджи начинают двухдневные переговоры в КНР

Главы МИД Таиланда и Камбоджи Сихасак Пхуангкеткеу и Прак Сокхон с воскресенья в течение двух дней будут вести переговоры в провинции КНР Юньнань, чтобы добиться мирного соглашения вслед за начавшимся накануне перемирием между военными двух стран.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

"Китай готов и дальше предоставлять площадку для переговоров и создавать условия, которые позволят Таиланду и Камбодже вести более основательные и детальные контакты", - приводит агентство выдержки из заявления МИД КНР.

У главы китайского МИД Ван И запланированы переговоры с министрами обеих стран по отдельности, на понедельник назначены трехсторонние переговоры.

После встречи с Ван И Сокхон выразил признательность Пекину за роль в поддержке режима прекращения огня между Таиландом и Камбоджей.

В канцелярии Сихасака отмечали, что переговоры должны привести к длительному перемирию и устойчивому мирному соглашению между Бангкоком и Пномпенем. Сам министр говорил, что встречи в КНР должны убедить Камбоджу не предпринимать попыток возобновить конфликт.

Накануне сообщалось, что Камбоджа и Таиланд по результатам заседания Общего пограничного комитета достигли соглашения о немедленной деэскалации напряженности вдоль границы.