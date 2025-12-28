Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Главы МИД Таиланда и Камбоджи начинают двухдневные переговоры в КНР

    Другие страны
    • 28 декабря, 2025
    • 16:58
    Главы МИД Таиланда и Камбоджи начинают двухдневные переговоры в КНР

    Главы МИД Таиланда и Камбоджи Сихасак Пхуангкеткеу и Прак Сокхон с воскресенья в течение двух дней будут вести переговоры в провинции КНР Юньнань, чтобы добиться мирного соглашения вслед за начавшимся накануне перемирием между военными двух стран.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

    "Китай готов и дальше предоставлять площадку для переговоров и создавать условия, которые позволят Таиланду и Камбодже вести более основательные и детальные контакты", - приводит агентство выдержки из заявления МИД КНР.

    У главы китайского МИД Ван И запланированы переговоры с министрами обеих стран по отдельности, на понедельник назначены трехсторонние переговоры.

    После встречи с Ван И Сокхон выразил признательность Пекину за роль в поддержке режима прекращения огня между Таиландом и Камбоджей.

    В канцелярии Сихасака отмечали, что переговоры должны привести к длительному перемирию и устойчивому мирному соглашению между Бангкоком и Пномпенем. Сам министр говорил, что встречи в КНР должны убедить Камбоджу не предпринимать попыток возобновить конфликт.

    Накануне сообщалось, что Камбоджа и Таиланд по результатам заседания Общего пограничного комитета достигли соглашения о немедленной деэскалации напряженности вдоль границы.

    Камбоджа Таиланд переговоры
    Çində Tailand və Kamboca arasında iki günlük danışıqlar başlayır

    Последние новости

    17:37

    Зеленский предрек важные новости до Нового года

    Другие страны
    17:23

    В ходе беспорядков в западных провинциях Сирии погибли три человека

    Другие страны
    17:09

    WP: Китай стремительно расширяет объекты по производству ядерных боеголовок

    Другие страны
    16:58

    Главы МИД Таиланда и Камбоджи начинают двухдневные переговоры в КНР

    Другие страны
    16:42

    В Финляндии из-за бури более 160 тыс. домохозяйств остались без электричества

    Другие страны
    16:27

    Британия и ФРГ договорились о приобретении самоходной артиллерии для испытаний

    Другие страны
    16:10

    Первый в мире конвертоплан весом 6 тонн совершил полет в Китае

    Другие страны
    16:02

    В Шаруре ряд сел остались без газа из-за повреждения газопровода при ДТП

    Энергетика
    15:53

    В Баку арестовали автохулигана

    Происшествия
    Лента новостей