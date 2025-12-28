İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Çində Tailand və Kamboca arasında iki günlük danışıqlar başlayır

    Digər ölkələr
    • 28 dekabr, 2025
    • 17:17
    Çində Tailand və Kamboca arasında iki günlük danışıqlar başlayır

    Tailandın xarici işlər naziri Sixasak Pxuanqketkeu və Kambocanın xarici işlər naziri Prak Sokxon Çinin Yunnan vilayətində iki günlük danışıqlara start veriblər.

    "Report" bu barədə "Associated Press"ə istinadən xəbər verir.

    Danışıqlarda əsas məqsəd iki ölkə orduları arasında əldə edilmiş atəşkəsdən sonra davamlı sülh sazişinə nail olmaqdır.

    Çin tərəfi danışıqlar üçün meydan təqdim etməyə və Tailandla Kambocanın daha dərin təmaslar qurmasına şərait yaratmağa hazır olduğunu bəyan edib.

    Çinin xarici işlər nazirləri Van İ hər iki ölkənin nazirləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşlər keçirəcək, daha sonra üçtərəfli danışıqlar planlaşdırılıb. P.Sokxon Pekinə atəşkəs rejiminin dəstəklənməsindəki roluna görə təşəkkürünü bildirib.

    Tailand Xarici İşlər Nazirliyindən verilən açıqlamada danışıqların uzunmüddətli atəşkəsə və davamlı sülh sazişinə gətirib çıxarmalı olduğu vurğulanıb. Nazir S.Pxuanqketkeu isə Çindəki görüşlərin Kambocanı münaqişəni yenidən başlatmaq cəhdlərindən çəkindirməli olduğunu qeyd edib.

    Tailand Kamboca Çin
    Главы МИД Таиланда и Камбоджи начинают двухдневные переговоры в КНР

    Son xəbərlər

    17:28

    İranın paytaxtı altıncı quraqlı ilini yaşayır

    Region
    17:17

    Çində Tailand və Kamboca arasında iki günlük danışıqlar başlayır

    Digər ölkələr
    17:09

    "El Pais": ABŞ 2025-ci ildə Avropa ilə ittifaqını pozub

    Digər ölkələr
    16:54

    Latviya piyadalar əleyhinə minaları qadağan edən konvensiyadan çıxıb

    Digər ölkələr
    16:48

    KİV: Rusiya və Ukrayna arasında sülh Avropada "intibah"a səbəb ola bilər

    Digər ölkələr
    16:38

    Çin suda yerləşən ən böyük günəş stansiyasını milli elektrik şəbəkəsinə qoşub

    Digər ölkələr
    16:18

    CNN: Netanyahu Trampdan Qəzzada yeni əməliyyat üçün razılıq almağa çalışacaq

    Digər ölkələr
    16:08
    Foto

    14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyi başa çatıb

    Komanda
    15:59

    Rusiya və Ukrayna Zaporojye AES-in təmiri üçün lokal atəşkəs əldə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti