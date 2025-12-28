В ходе беспорядков в западных провинциях Сирии погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, еще 55 получили ранения в ходе беспорядков в провинциях Латакия и Тартус, расположенных в западной части Сирии.

Об этом Report передает со ссылкой на телеканал Syria TV.

По его сведениям, в числе погибших сотрудник сил безопасности, подчиняющихся новым властям страны.

В МВД арабской республики сообщили, что в результате нападений неизвестных в ходе акций протеста в сирийской провинции Латакия пострадали несколько сотрудников сил безопасности.

Согласно информации, некие лица, связанные со сторонниками бывшего президента республики Башара Асада, "в ходе демонстраций, организованных человеком, известным как Газаль Газаль", совершили нападения на сотрудников управления сил внутренней безопасности в городах Латакия и Джебла. Вследствие нападений "пострадали несколько офицеров, были повреждены несколько транспортных средств", принадлежащих правоохранительным органам, приводится в телеграм-канале МВД заявление руководителя управления сил внутренней безопасности Латакии Абдель Азиза аль-Ахмеда.