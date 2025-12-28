İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Suriyanın qərbində baş verən iğtişaşlar zamanı üç nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    • 28 dekabr, 2025
    • 18:19
    Suriyanın qərbində baş verən iğtişaşlar zamanı üç nəfər həlak olub

    Suriyanın qərbindəki Latakiya və Tartus əyalətlərində baş verən iğtişaşlar zamanı azı üç nəfər həlak olub, 55 nəfər yaralanıb.

    "Report" bu barədə "Syria TV"yə istinadən xəbər verir.

    Telekanalın məlumatına görə, ölkənin yeni hökumətinin təhlükəsizlik qüvvələrinin bir üzvü ölənlər arasında olub.

    Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi Suriyanın Latakiya əyalətində keçirilən etirazlar zamanı naməlum şəxslərin hücumları nəticəsində bir neçə təhlükəsizlik işçisinin yaralandığını bildirib.

    Məlumata görə, keçmiş prezident Bəşər Əsədin tərəfdarları ilə əlaqəli şəxslər nümayişlər zamanı Latakiya və Cəblə şəhərlərində daxili təhlükəsizlik idarəsinin üzvlərinə hücum ediblər. Daxili İşlər Nazirliyinin "Telegram" kanalında verilən açıqlamaya görə, hücumlar nəticəsində bir neçə zabit yaralanıb və nəqliyyat vasitələrinə ziyan dəyib.

    Suriya iğtişaşlar
    В ходе беспорядков в западных провинциях Сирии погибли три человека

    Son xəbərlər

    18:54

    KİV: Çin nüvə başlıqları istehsalı üzrə obyektləri sürətlə genişləndirir

    Digər ölkələr
    18:33

    Siyarto: Macarıstan Aİ-nin miqrasiya paktının şərtlərinə əməl etməyəcək

    Digər ölkələr
    18:19

    Suriyanın qərbində baş verən iğtişaşlar zamanı üç nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    18:04

    Zelenski Qərb tərəfdaşlarını Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    17:56

    Finlandiyada fırtına səbəbindən 160 mindən çox ev təsərrüfatı elektriksiz qalıb

    Digər ölkələr
    17:53

    Ordubadın dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 35 sm-ə çatıb

    Ekologiya
    17:49

    Britaniya və Almaniya özüyeriyən artilleriyanın alınması barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    17:40

    Çində dünyada ilk dəfə 6 tonluq konvertoplan uçuş həyata keçirib

    Digər ölkələr
    17:28

    İranın paytaxtı altıncı quraqlı ilini yaşayır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti