В столице Ирана шестой год подряд наблюдается засуха
В регионе
- 28 декабря, 2025
- 17:52
После недавних дождей проблема засухи не решена, воду необходимо использовать экономно.
Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил губернатор Тегерана Мохаммад Садек Мотамедиан.
По его словам, Тегеранская провинция переживает шестой год засухи.
"В настоящее время четыре водохранилища в Тегеране заполнены примерно на три процента. Тогда как 70 процентов питьевой воды получают из подземных слоев, а 30 процентов - из водохранилищ", - сказал чиновник.
