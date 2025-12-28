КНР провела успешные испытания новой гиперзвуковой ракеты

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Китай провел испытательный пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 с борта большого эсминца типа 055 "Уси".

    Как передает Report, об этом сообщила местная газета Global Times.

    Кадры испытания были опубликованы в воскресенье военным изданием China Military Bugle (официальный сайт информационного медиа центра народно-освободительной армии Китая). Место и дата его проведения не раскрываются.

    Согласно видео, гиперзвуковая ракета YJ-20 была запущена из одной из ячеек вертикальной пусковой установки (ВПУ), расположенной в кормовой части эсминца. Ракета использовала метод "холодного" запуска, то есть она была выброшена из ячейки ВПУ до включения двигателя.

    Снаряд успешно поразил заданную цель.

