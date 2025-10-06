İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Viktor Orban Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    • 06 oktyabr, 2025
    • 11:14
    Viktor Orban Azərbaycana səfər edəcək
    Viktor Orban

    Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazirin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban oktyabrın 6-7-də Azərbaycanda keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının 12-ci sammitində iştirak edəcək. Səfər zamanı Macarıstan Baş naziri, həmçinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə ikitərəfli danışıqlar keçirəcək", - məlumatda bildirilib.

    Viktor Orban Azərbaycan TDT
    Виктор Орбан посетит Азербайджан
    Viktor Orban due in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    11:37

    Azərbaycanda oktyabrın 8-dən qrip əleyhinə vaksinasiyaya başlanılacaq

    Digər
    11:36
    Foto
    Video

    Sumqayıtda "Qurd dərəsi"ndə artilleriya mərmisi aşkarlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:33

    Estoniyanın XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:32

    Politoloq: TDT sammitində regional təhlükəsizlik məsələləri diqqət mərkəzində olacaq

    Xarici siyasət
    11:28

    Qubada saxlanılan şəxslərdən 8 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:28

    "Neftçi"nin məşqçisi: "Avropa Kubokundakı oyunlarımız gərgin və maraqlı keçəcək"

    Komanda
    11:25
    Foto

    Allahşükür Paşazadə minatəmizləmə əməliyyatlarına dəstəyinə görə Stirlinq Fonduna təşəkkür edib

    Din
    11:22
    Foto

    "Nar"ın dəstəyi ilə inklüzivliyi təşviq edən "Bütün Vücudlar Danışır" layihəsinin hesabat tədbiri baş tutdu

    İKT
    11:22

    DSX-nin zabitinə hücum etməkdə təqsirləndirilən idmançılar azadlığa buraxılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti