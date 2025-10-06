Viktor Orban Azərbaycana səfər edəcək
Xarici siyasət
- 06 oktyabr, 2025
- 11:14
Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Azərbaycana səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazirin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban oktyabrın 6-7-də Azərbaycanda keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının 12-ci sammitində iştirak edəcək. Səfər zamanı Macarıstan Baş naziri, həmçinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə ikitərəfli danışıqlar keçirəcək", - məlumatda bildirilib.
