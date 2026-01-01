İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bayram günü cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 01 yanvar, 2026
    • 10:18
    Bayram günü cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20 nəfər saxlanılıb

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20 nəfər saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, dekabrın 31-də ölkə ərazisində qeydə alınan 19, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 2 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

    cinayət DİN bayram günü
    В праздничный день задержаны 20 подозреваемых в совершении преступлений

    Son xəbərlər

    10:55

    Kürdəmirdə avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    10:40

    Bayram günü axtarışda olan 50 nəfər tutulub

    Hadisə
    10:34

    Ötən gün itkin düşən 5 nəfər tapılıb

    Hadisə
    10:32

    İngiltərə klubu "Borussiya"nın yarımmüdafiəçisi ilə müqavilə imzalayıb

    Futbol
    10:30

    Azərbaycan nefti bahalaşmaqda davam edir

    Energetika
    10:22

    Nyu-Yorkun ilk müsəlman meri and içib

    Digər ölkələr
    10:18

    Bayram günü cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    10:11

    Sumqayıtda kafel-metlax sexində yanğın olub

    Hadisə
    10:05

    Avrasiya İqtisadi İttifaqına sədrlik Qazaxıstana keçib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti