Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək
Biznes
- 01 yanvar, 2026
- 11:20
Fevralın 4-də Azərbaycanın regionlarında 32 torpaq hərracı keçiriləcək.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hərraclar Dövlət Xidmətinın Şirvan, Mingəçevir, Ucar, Bərdə, Qazax, Xaçmaz, Beyləqan, Şamaxı və Qəbələ ərazi şöbələrində olacaq. Hərraclara müxtəlif bələdiyyə orqanlarına məxsus 32 torpaq sahəsi çıxarılacaq.
Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.
