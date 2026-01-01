Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Biznes
    • 01 yanvar, 2026
    • 11:20
    Fevralın 4-də Azərbaycanın regionlarında 32 torpaq hərracı keçiriləcək.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hərraclar Dövlət Xidmətinın Şirvan, Mingəçevir, Ucar, Bərdə, Qazax, Xaçmaz, Beyləqan, Şamaxı və Qəbələ ərazi şöbələrində olacaq. Hərraclara müxtəlif bələdiyyə orqanlarına məxsus 32 torpaq sahəsi çıxarılacaq.

    Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti əmlak satış torpaq

