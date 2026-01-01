Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В праздничный день задержаны 20 подозреваемых в совершении преступлений

    Происшествия
    • 01 января, 2026
    • 10:24
    В праздничный день задержаны 20 подозреваемых в совершении преступлений

    В Азербайджане вчера были задержаны 20 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

    Сотрудники полиции обеспечили раскрытие 19 преступлений, зарегистрированных 31 декабря 2025 года на территории страны, а также 2 нераскрытых преступлений предыдущих периодов.

    Азербайджан МВД преступность
    Bayram günü cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20 nəfər saxlanılıb

    Последние новости

    11:01

    Внешняя политика в 2025 году: исторические результаты и новые начинания - АНАЛИТИКА

    Внешняя политика
    10:48

    МВД: За минувшие сутки найдены пятеро пропавших без вести

    Происшествия
    10:43

    Кипр начинает председательствовать в Совете ЕС

    Другие страны
    10:34

    В Сумгайыте загорелся цех по производству клея

    Происшествия
    10:25

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.01.2026)

    Финансы
    10:24

    В праздничный день задержаны 20 подозреваемых в совершении преступлений

    Происшествия
    10:16

    При взрыве на швейцарском горнолыжном курорте погибли несколько человек

    Другие страны
    09:59

    Мэр Нью-Йорка Мамдани принял присягу

    Другие страны
    09:47

    К Казахстану перешло председательство в ЕАЭС

    В регионе
    Лента новостей