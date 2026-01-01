В праздничный день задержаны 20 подозреваемых в совершении преступлений
Происшествия
- 01 января, 2026
- 10:24
В Азербайджане вчера были задержаны 20 человек, подозреваемых в совершении преступлений.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Сотрудники полиции обеспечили раскрытие 19 преступлений, зарегистрированных 31 декабря 2025 года на территории страны, а также 2 нераскрытых преступлений предыдущих периодов.
