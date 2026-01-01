İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İngiltərə klubu "Borussiya"nın yarımmüdafiəçisi ilə müqavilə imzalayıb

    Futbol
    • 01 yanvar, 2026
    • 10:32
    İngiltərə klubu Borussiyanın yarımmüdafiəçisi ilə müqavilə imzalayıb

    İngiltərənin "Brayton" klubu "Borussiya"nın (Dortmund, Almaniya) yarımmüdafiəçisi Paskal Qrossla müqavilə imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

    Tərəflərin bütün detallarla bağlı razılığa gəldiyi bildirilib. 34 yaşlı futbolçunun "Borussiya" ilə müqaviləsinin müddəti bu ilin yayına qədər nəzərdə tutulmuşdu.

    Qeyd edək ki, 2024-cü ilin yayından Almaniya klubunun formasını geyinən P.Qross 2025/2026 mövsümündə bütün klub turnirlərdə meydana çıxdığı 16 oyunda 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. "Transfermarkt" futbolçunun dəyərini 3,5 milyon avro qiymətləndirir.

    Paskal Qross "Brayron" "Borussiya" Dortmund İngiltərə Premyer Liqası Almaniya Bundesliqası

    Son xəbərlər

    10:55

    Kürdəmirdə avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    10:40

    Bayram günü axtarışda olan 50 nəfər tutulub

    Hadisə
    10:34

    Ötən gün itkin düşən 5 nəfər tapılıb

    Hadisə
    10:32

    İngiltərə klubu "Borussiya"nın yarımmüdafiəçisi ilə müqavilə imzalayıb

    Futbol
    10:30

    Azərbaycan nefti bahalaşmaqda davam edir

    Energetika
    10:22

    Nyu-Yorkun ilk müsəlman meri and içib

    Digər ölkələr
    10:18

    Bayram günü cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    10:11

    Sumqayıtda kafel-metlax sexində yanğın olub

    Hadisə
    10:05

    Avrasiya İqtisadi İttifaqına sədrlik Qazaxıstana keçib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti