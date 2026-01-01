İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Maliyyə
    • 01 yanvar, 2026
    • 09:50
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.01.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    60,85

    - 0,48

    - 13,79

    Neft WTI (dollar/barel)

    57,42

    - 0,53

    - 14,30

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 341,10

    - 45,20

    1 700,10

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 063,29

    - 303,77

    5 519,07

    S&P 500

    6 845,50

    - 50,74

    963,87

    Nasdaq

    23 241,99

    - 177,09

    3 931,20

    Nikkei

    50 339,48

    0,00

    10 444,94

    Dax

    24 490,41

    0,00

    4 581,27

    FTSE 100

    9 931,38

    - 9,33

    1 758,36

    CAC 40 INDEX

    8 149,50

    - 18,65

    768,76

    Shanghai Composite

    3 968,84

    3,72

    617,08

    Bist 100

    11 261,52

    41,35

    1 430,96

    RTS

    1 114,13

    0,00

    220,91

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1745

    0,0000

    0,1391

    USD/GBP

    1,3473

    0,0000

    0,0957

    JPY/USD

    156,4500

    - 0,2600

    - 0,7500

    RUB/USD

    78,7500

    0,0000

    - 34,7700

    TRY/USD

    42,9562

    0,0000

    7,5962

    CNY/USD

    6,9890

    - 0,0100

    - 0,3110
    Əmtəə indeks valyuta

