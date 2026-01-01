Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.01.2026)
Maliyyə
- 01 yanvar, 2026
- 09:50
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
60,85
|
- 0,48
|
- 13,79
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
57,42
|
- 0,53
|
- 14,30
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 341,10
|
- 45,20
|
1 700,10
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 063,29
|
- 303,77
|
5 519,07
|
S&P 500
|
6 845,50
|
- 50,74
|
963,87
|
Nasdaq
|
23 241,99
|
- 177,09
|
3 931,20
|
Nikkei
|
50 339,48
|
0,00
|
10 444,94
|
Dax
|
24 490,41
|
0,00
|
4 581,27
|
FTSE 100
|
9 931,38
|
- 9,33
|
1 758,36
|
CAC 40 INDEX
|
8 149,50
|
- 18,65
|
768,76
|
Shanghai Composite
|
3 968,84
|
3,72
|
617,08
|
Bist 100
|
11 261,52
|
41,35
|
1 430,96
|
RTS
|
1 114,13
|
0,00
|
220,91
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1745
|
0,0000
|
0,1391
|
USD/GBP
|
1,3473
|
0,0000
|
0,0957
|
JPY/USD
|
156,4500
|
- 0,2600
|
- 0,7500
|
RUB/USD
|
78,7500
|
0,0000
|
- 34,7700
|
TRY/USD
|
42,9562
|
0,0000
|
7,5962
|
CNY/USD
|
6,9890
|
- 0,0100
|
- 0,3110
Son xəbərlər
10:18
Bayram günü cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20 nəfər saxlanılıbHadisə
10:11
Sumqayıtda kafel-metlax sexində yanğın olubHadisə
10:05
Avrasiya İqtisadi İttifaqına sədrlik Qazaxıstana keçibRegion
09:50
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.01.2026)Maliyyə
09:30
"Kaspi" qəzeti 145 illiyini qeyd edirMedia
09:10
"Çelsi" yaxın günlərdə baş məşqçisi ilə yollarını ayıra bilərFutbol
09:00
Azərbaycanda bu ildən kişi və qadınların pensiya yaşı bərabər olacaqSosial müdafiə
08:54
Amsterdamda təxminən 150 illik tarixi olan kilsə yanıbDigər ölkələr
08:43