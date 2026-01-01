Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.01.2026)
Финансы
- 01 января, 2026
- 10:25
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (доллар/баррель)
|
60,85
|
- 0,48
|
- 13,79
|
WTI (долл/барр)
|
57,42
|
- 0,53
|
- 14,30
|
Золото (доллар/унция)
|
4 341,10
|
- 45,20
|
1 700,10
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 063,29
|
- 303,77
|
5 519,07
|
S&P 500
|
6 845,50
|
- 50,74
|
963,87
|
Nasdaq
|
23 241,99
|
- 177,09
|
3 931,20
|
Nikkei
|
50 339,48
|
0,00
|
10 444,94
|
Dax
|
24 490,41
|
0,00
|
4 581,27
|
FTSE 100
|
9 931,38
|
- 9,33
|
1 758,36
|
CAC 40 INDEX
|
8 149,50
|
- 18,65
|
768,76
|
ShanghaiComposite
|
3 968,84
|
3,72
|
617,08
|
BIST 100
|
11 261,52
|
41,35
|
1 430,96
|
RTS
|
1 114,13
|
0,00
|
220,91
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1745
|
0,0000
|
0,1391
|
GBP/USD
|
1,3473
|
0,0000
|
0,0957
|
USD/JPY
|
156,4500
|
- 0,2600
|
- 0,7500
|
USD/RUB
|
78,7500
|
0,0000
|
- 34,7700
|
USD/TRY
|
42,9562
|
0,0000
|
7,5962
|
USD/CNY
|
6,9890
|
- 0,0100
|
- 0,3110
Последние новости
11:01
Внешняя политика в 2025 году: исторические результаты и новые начинания - АНАЛИТИКАВнешняя политика
10:48
МВД: За минувшие сутки найдены пятеро пропавших без вестиПроисшествия
10:43
Кипр начинает председательствовать в Совете ЕСДругие страны
10:34
В Сумгайыте загорелся цех по производству клеяПроисшествия
10:25
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.01.2026)Финансы
10:24
В праздничный день задержаны 20 подозреваемых в совершении преступленийПроисшествия
10:16
При взрыве на швейцарском горнолыжном курорте погибли несколько человекДругие страны
09:59
Мэр Нью-Йорка Мамдани принял присягуДругие страны
09:47