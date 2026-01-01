Внешняя политика в 2025 году: исторические результаты и новые начинания - АНАЛИТИКА Внешняя политика

МВД: За минувшие сутки найдены пятеро пропавших без вести Происшествия

Кипр начинает председательствовать в Совете ЕС Другие страны

В Сумгайыте загорелся цех по производству клея Происшествия

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.01.2026) Финансы

В праздничный день задержаны 20 подозреваемых в совершении преступлений Происшествия

При взрыве на швейцарском горнолыжном курорте погибли несколько человек Другие страны

Мэр Нью-Йорка Мамдани принял присягу Другие страны