    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.01.2026)

    Финансы
    • 01 января, 2026
    • 10:25
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.01.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (доллар/баррель)

    60,85

    - 0,48

    - 13,79

    WTI (долл/барр)

    57,42

    - 0,53

    - 14,30

    Золото (доллар/унция)

    4 341,10

    - 45,20

    1 700,10

    Индексы

    Dow-Jones

    48 063,29

    - 303,77

    5 519,07

    S&P 500

    6 845,50

    - 50,74

    963,87

    Nasdaq

    23 241,99

    - 177,09

    3 931,20

    Nikkei

    50 339,48

    0,00

    10 444,94

    Dax

    24 490,41

    0,00

    4 581,27

    FTSE 100

    9 931,38

    - 9,33

    1 758,36

    CAC 40 INDEX

    8 149,50

    - 18,65

    768,76

    ShanghaiComposite

    3 968,84

    3,72

    617,08

    BIST 100

    11 261,52

    41,35

    1 430,96

    RTS

    1 114,13

    0,00

    220,91

    Валюта

    USD/EUR

    1,1745

    0,0000

    0,1391

    GBP/USD

    1,3473

    0,0000

    0,0957

    USD/JPY

    156,4500

    - 0,2600

    - 0,7500

    USD/RUB

    78,7500

    0,0000

    - 34,7700

    USD/TRY

    42,9562

    0,0000

    7,5962

    USD/CNY

    6,9890

    - 0,0100

    - 0,3110
