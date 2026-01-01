Ötən gün itkin düşən 5 nəfər tapılıb
Hadisə
- 01 yanvar, 2026
- 10:34
Ötən gün itkin düşən 5 nəfər tapılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, dekabrın 31-də polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 5 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
