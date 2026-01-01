МВД: За минувшие сутки найдены пятеро пропавших без вести

Минувшим днем найдены пять человек, числившихся пропавшими без вести.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

По информации, 31 декабря в результате оперативных мероприятий были установлены и найдены 5 человек, которые покинули место проживания, не уведомив членов своих семей, и в связи с этим находились в розыске как пропавшие без вести.