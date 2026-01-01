МВД: За минувшие сутки найдены пятеро пропавших без вести
Происшествия
- 01 января, 2026
- 10:48
Минувшим днем найдены пять человек, числившихся пропавшими без вести.
Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.
По информации, 31 декабря в результате оперативных мероприятий были установлены и найдены 5 человек, которые покинули место проживания, не уведомив членов своих семей, и в связи с этим находились в розыске как пропавшие без вести.
