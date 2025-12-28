Сийярто: Венгрия не будет выполнять миграционный пакт ЕС

Венгрия не будет выполнять условия миграционного пакта Евросоюза, вступающего в силу в 2026 году, хотя ей приходится выплачивать за это штраф в размере €1 млн в день.

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook написал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что правительство не допустит на свою территорию ни одного нелегального мигранта.

"Мы говорим этому "нет" в 2026 году и заранее заявляем: Венгрия не будет выполнять меры, предусмотренные миграционным пактом. Мы не хотим мигрантов, мы не хотим параллельных обществ, и мы не хотим проводить рождественские праздники в страхе", - отметил министр.

Таким образом Сийярто напомнил о теракте, совершенном 20 декабря 2024 года на рождественской ярмарке в Магдебурге, где 50-летний выходец из Саудовской Аравии направил автомобиль в толпу людей. В результате нападения шесть человек погибли, более 300 пострадали. Отголоски этого преступления слышны в Европе до сих пор: в нынешнем году власти многих стран были вынуждены принять на рождественских ярмарках повышенные меры безопасности.

Сийярто отметил, что во многих государствах Евросоюза, широко распахнувших двери для мигрантов из стран Азии и Африки, "ситуация с безопасностью ухудшилась до такой степени, что это уже деформирует социальные рамки". По его мнению, они не выдерживают нагрузки и хотят теперь перераспределить миграционные потоки на другие страны.