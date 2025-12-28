Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    FT: Зеленский на встрече с Трампом намерен убедить его усилить давление на РФ

    Другие страны
    • 28 декабря, 2025
    • 18:33
    FT: Зеленский на встрече с Трампом намерен убедить его усилить давление на РФ

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом во Флориде 28 декабря намерен убедить его усилить давление на Россию.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Собеседник FT раскрыл содержание телефонного разговора Зеленского с лидерами стран Европы 27 декабря перед встречей с Трампом. По его словам, политик не ожидает согласия России на условия Киева и Европы по завершению российско-украинской войны, исходя из чего намерен убедить американского лидера надавить на Москву.

    Зеленский, как пишет издание, намерен согласиться на вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с восточных регионов страны только при условии проведения референдума.

    Киев также вновь призвал европейских политиков обеспечить стабильное финансирование ВСУ.

    Владимир Зеленский Дональд Трамп российско-украинская война

    Последние новости

    19:05

    Молдова уведомила РФ о денонсации соглашения по "Русскому дому"

    Другие страны
    18:49

    КНР провела успешные испытания новой гиперзвуковой ракеты

    Другие страны
    18:33

    FT: Зеленский на встрече с Трампом намерен убедить его усилить давление на РФ

    Другие страны
    18:26

    Сийярто: Венгрия не будет выполнять миграционный пакт ЕС

    Другие страны
    18:11

    В Ордубаде высота снежного покрова в высокогорье достигает 35 см

    Экология
    17:52

    В столице Ирана шестой год подряд наблюдается засуха

    В регионе
    17:37

    Зеленский предрек важные новости до Нового года

    Другие страны
    17:23

    В ходе беспорядков в западных провинциях Сирии погибли три человека

    Другие страны
    17:09

    WP: Китай стремительно расширяет объекты по производству ядерных боеголовок

    Другие страны
    Лента новостей