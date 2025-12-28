FT: Зеленский на встрече с Трампом намерен убедить его усилить давление на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом во Флориде 28 декабря намерен убедить его усилить давление на Россию.

Как передает Report, об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Собеседник FT раскрыл содержание телефонного разговора Зеленского с лидерами стран Европы 27 декабря перед встречей с Трампом. По его словам, политик не ожидает согласия России на условия Киева и Европы по завершению российско-украинской войны, исходя из чего намерен убедить американского лидера надавить на Москву.

Зеленский, как пишет издание, намерен согласиться на вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с восточных регионов страны только при условии проведения референдума.

Киев также вновь призвал европейских политиков обеспечить стабильное финансирование ВСУ.