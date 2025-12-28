Молдова уведомила РФ о денонсации соглашения по "Русскому дому" Другие страны

КНР провела успешные испытания новой гиперзвуковой ракеты Другие страны

FT: Зеленский на встрече с Трампом намерен убедить его усилить давление на РФ Другие страны

Сийярто: Венгрия не будет выполнять миграционный пакт ЕС Другие страны

В Ордубаде высота снежного покрова в высокогорье достигает 35 см Экология

В столице Ирана шестой год подряд наблюдается засуха В регионе

Зеленский предрек важные новости до Нового года Другие страны

В ходе беспорядков в западных провинциях Сирии погибли три человека Другие страны