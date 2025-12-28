Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Ордубаде высота снежного покрова в высокогорье достигает 35 см

    Экология
    • 28 декабря, 2025
    • 18:11
    В Ордубаде высота снежного покрова в высокогорье достигает 35 см

    Высота снега в высокогорье Ордубадского района Нахчыванской АР достигла 35 см.

    Об этом местному бюро Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов АР.

    Согласно информации, на территории автономной республики продолжаются осадки.

    Так, в высокогорных районах Ордубадского района (3 000 м) высота снега составила 35 см, на станции снежных лавин Парагачак - 12 см, в селе Кюкю Шахбузского района - 28 см, в селе Бичяняк - 22 см, в селе Ахура Шарурского района - 12 см.

